Революционная технология позволяет скачать 12 500 фильмов за секунду, открывая новую эру связи

Исследователи из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) достигли нового мирового рекорда скорости интернета - 402 терабита в секунду (Тбит/с). Это достижение было получено с использованием стандартного оптоволокна и передовых технологий усиления.



Для достижения этой скорости исследовательская группа использовала все диапазоны передачи стандартных оптических волокон, включая ранее неиспользуемые диапазоны длин волн. Применение различных передовых технологий усиления позволило значительно повысить коммуникационную емкость оптической инфраструктуры.



Этот инновационный подход может стать ключевым для будущих телекоммуникационных сетей, продлевая срок службы существующих волоконных систем без необходимости дорогостоящей модернизации инфраструктуры.



При скорости 402 Тбит/с теоретически возможно скачивать около 12 500 фильмов за одну секунду. Исследователи планируют работать над распространением высокоскоростной передачи данных на трансокеанские расстояния.



Однако стоит отметить, что немедленное практическое применение этого достижения требует дальнейших исследований, так как успех был достигнут в оптимальных лабораторных условиях.



