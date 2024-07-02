Кодовые имена новых систем раскрыты. ИИ становится ключевым направлением развития продуктов Apple.

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Компания Apple начала работу над новыми версиями своих операционных систем, запланированными к выпуску осенью 2025 года. По информации агентства Bloomberg, стали известны кодовые названия разрабатываемых ОС:



- iOS 19 - "Luck"

- macOS 16 - "Cheer"

- watchOS 12 - "Nepali"

- visionOS 3 - "Discovery"



Ожидается, что новые версии ОС будут включать улучшения в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках платформы Apple Intelligence. Предполагается расширение языковой поддержки и усовершенствование голосового помощника Siri.



Apple планирует сделать ИИ-функции ключевым элементом своих продуктов, сравнимым по значимости с iCloud. Обновления в этой сфере могут выпускаться чаще, чем для облачных сервисов.



Пока неясно, будут ли ИИ-сервисы доступны для гарнитуры Vision Pro до выхода visionOS 3. Однако технически устройство уже готово к их внедрению благодаря процессору M2 и 16 ГБ оперативной памяти.



Текущие версии операционных систем Apple (iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11 и visionOS 2) ожидаются к выпуску в сентябре 2024 года.