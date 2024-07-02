Telegram порадовал масштабным обновлением: мини-приложения сворачиваются, авторы зарабатывают на звёздах, а реклама становится этичной.

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В конце июня 2024 года Telegram представил восемь новых функций и улучшений для своего мессенджера. Обновления направлены на улучшение пользовательского опыта и расширение возможностей монетизации.



Ключевые нововведения:



1. Многозадачность: Пользователи могут сворачивать мини-приложения в панель внизу экрана для удобного переключения между задачами.



2. Telegram Stars: Система позволяет покупать цифровые товары и вознаграждать создателей контента через платные посты.



3. Поиск по хэштегам и геолокации в историях: Улучшает обнаружение контента и помогает расширить аудиторию создателям.



4. Настраиваемый виджет ссылок: Пользователи Premium могут добавлять элегантный предпросмотр ссылок к своим историям.



5. Монетизация для разработчиков и создателей: Возможность конвертировать Stars в криптовалюту или использовать для рекламы.



6. Субсидированная реклама: Новые рекламные стратегии в публичных каналах с акцентом на конфиденциальность.



Telegram сообщает, что более 500 миллионов пользователей ежемесячно используют мини-приложения для различных целей. Компания продолжает развивать функционал, уделяя внимание удобству использования и экономической эффективности для создателей контента и рекламодателей.