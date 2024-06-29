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Baidu представила обновленную модель ИИ Ernie 4.0 Turbo
Baidu представила обновленную модель ИИ, укрепляя позицию в конкурентной гонке, побужденной ограничениями США на экспорт полупроводников.

Китайская технологическая компания Baidu выпустила обновленную версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) Ernie 4.0 Turbo, стремясь укрепить свои позиции в гонке ИИ в Китае.

Ernie 4.0 Turbo является преемником Ernie 4, который был выпущен Baidu в прошлом году для конкуренции с GPT-4 от OpenAI. Baidu является одним из нескольких китайских технологических гигантов, которые выпустили ИИ-чатботы после того, как в августе 2023 года Пекин одобрил их использование.

Выпуск Ernie 4.0 Turbo происходит на фоне растущей конкуренции в секторе ИИ в Китае, где насчитывается не менее 130 крупных языковых моделей (КЯМ). Китай занимает второе место в мире по количеству КЯМ, уступая только Соединенным Штатам.

Baidu также сталкивается с конкуренцией со стороны американских технологических гигантов, таких как Apple, которая, как сообщается, ведет переговоры с Google об использовании своей модели ИИ Gemini на iPhone.

Несмотря на усилия Китая по развитию собственного сектора ИИ, Соединенные Штаты все еще лидируют по количеству поданных патентов на ИИ.

На внутреннем китайском рынке Baidu конкурирует с другими технологическими гигантами, такими как Tencent и Alibaba, которые также выпустили свои собственные КЯМ.

Кроме того, ограничения США на экспорт полупроводников в Китай привели к тому, что Пекин создал новый государственный инвестиционный фонд для поддержки внутреннего развития ИИ.

#исскуственный интеллект #конкуренция #baidu #китайские технологии #ernie
Источник: verdict.co.uk
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