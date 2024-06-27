Capcom и GOG возрождают оригинальную трилогию. Улучшенная совместимость и эксклюзивный контент.

© Скриншот Resident Evil

Компания Capcom в сотрудничестве с платформой GOG объявила о переиздании оригинальной игры Resident Evil. Культовый представитель жанра survival horror теперь доступен в цифровом магазине GOG без DRM-защиты.



Переиздание включает весь оригинальный контент с улучшениями для современных систем. Этот релиз является частью инициативы GOG по сохранению классических игр.



Серия Resident Evil, начавшаяся с оригинальной игры и продолженная в Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis, считается определяющей для жанра survival horror. Первая часть познакомила игроков с особняком Спенсера, установив стандарты атмосферного напряжения и игровой механики.



В ближайшее время ожидается выход видео с участием Сузи Хантер (TheSphereHunter), которая расскажет об истории франшизы и возьмет интервью у представителей GOG.



Помимо оригинальной Resident Evil, на GOG также станут доступны Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis. Игроки могут приобрести их по отдельности или в составе специального комплекта.