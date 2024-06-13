Культовая игра FromSoftware достигла впечатляющих показателей продаж, войдя в топ-50 самых продаваемых игр всех времен.

Культовая игра студии FromSoftware, Elden Ring, продолжает бить рекорды продаж. Согласно официальному сообщению в социальных сетях, игра разошлась тиражом в 25 миллионов копий всего за два года после релиза.



Это позволило Elden Ring войти в топ-50 самых продаваемых видеоигр всех времен, наравне с такими хитами, как Cyberpunk 2077 и Grand Theft Auto 4. Для сравнения, предыдущая самая успешная игра FromSoftware, Dark Souls 3, продалась тиражом в 10 миллионов копий.



Популярность Elden Ring продолжает расти благодаря активности популярных стримеров, таких как Kai Cenat, чьи трансляции игры бьют рекорды просмотров. Выход долгожданного дополнения "Shadow of the Erdtree" 21 июня, несомненно, еще больше подогреет интерес к проекту.



Разработчики из FromSoftware выразили благодарность игрокам за их страсть и поддержку, которые помогли Elden Ring стать одной из самых продаваемых игр в истории.