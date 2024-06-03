Игроков ждет исследование шести галактик и более 80 уровней в поисках пропавшей команды Астро. Выход 6 сентября.

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Компания PlayStation объявила о выходе 6 сентября новой игры «Astro Bot» для PlayStation 5. Об этом было объявлено в ходе виртуальной презентации «State of Play», посвященной грядущим новинкам.



Согласно описанию PlayStation, в этой игре игроков ждет исследование шести галактик и более 80 уровней в поисках пропавшей команды Астро. Игрокам предстоит крепко держаться за свой Dual Speeder и опускаться на каждую уникальную планету: от пышных лесов и песчаных пляжей до жарких вулканов и таких удивительных мест, как гигантские песочные часы или крона поющего дерева.



Персонаж Astro Bot впервые появился в игре «Astro Bot Rescue Mission» для PlayStation в 2018 году, а затем вернулся в «Astro Playroom», бесплатной технической игре, использовавшейся для демонстрации возможностей PS5 при запуске в 2020 году.