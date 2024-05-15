Google представила новую функцию "Веб-поиск", которая фильтрует дополнительные блоки контента и позволяет получать более лаконичные результаты.

Компания Google объявила о запуске новой функции "Веб-поиск" для своей поисковой системы. Эта опция позволяет пользователям получать более чистые и лаконичные результаты поиска, сфокусированные исключительно на ссылках и текстовом контенте.



Согласно представителю Google Неду Адриансу, новая функция "Веб-поиск" фильтрует многие дополнительные блоки контента, которые Google обычно размещает на странице результатов, такие как панели знаний, избранные фрагменты и модули покупок. Также она блокирует новые обзоры на основе искусственного интеллекта.



Это изменение призвано решить проблему, с которой сталкиваются некоторые независимые веб-сайты. Как отмечает управляющий редактор HouseFresh Жизель Наварро, их бизнес "погребен глубоко под спонсируемыми публикациями и другим контентом Google". Теперь при использовании "Веб-поиска" эти дополнительные блоки будут скрыты, позволяя более четко видеть органические результаты.



Хотя новая функция не решает всех проблем поисковой системы Google, она дает пользователям возможность вернуться к более "чистому" поиску в духе традиционных 10 синих ссылок, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта в поиске.