Apple готовится встроить ChatGPT в iOS 18, но пока неясно, смогут ли пользователи отключать эту функцию.

Согласно сообщениям, компания Apple находится на заключительной стадии переговоров с OpenAI об интеграции функций популярного чат-бота ChatGPT в следующее обновление своей мобильной операционной системы iOS 18.



Если соглашение будет достигнуто, пользователи iPhone смогут взаимодействовать с ChatGPT непосредственно на своих устройствах. Однако пока неясно, будет ли возможность отключить эту функцию в новой версии iOS.



Интересно, что еще год назад Apple ограничивала использование ChatGPT в своей компании из-за опасений по поводу конфиденциальности данных. Но теперь, похоже, компания изменила свою позицию и активизирует усилия по развитию собственных разработок в области искусственного интеллекта.



Помимо переговоров с OpenAI, Apple также ведет обсуждения с Alphabet, материнской компанией Google, о потенциальной интеграции чат-бота Gemini. Однако эти переговоры пока не так продвинулись, как с OpenAI.



Недавно Apple также приобрела два стартапа в сфере ИИ в Швейцарии, создав в этом регионе "секретную" лабораторию под названием "Vision Lab". Кроме того, компания упомянула Octane - программное обеспечение для 3D-дизайна, работающее на Render Network, во время презентации своего нового чипа M4 для iPad.



Таким образом, Apple, похоже, активно наращивает свои возможности в области искусственного интеллекта, стремясь интегрировать передовые технологии в свои будущие продукты и услуги.