Ubisoft готовит к выходу новую часть Assassin's Creed, действие которой развернется в феодальной Японии. Первый трейлер выйдет 15 мая 2024 года.

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Компания Ubisoft официально подтвердила, что новая игра серии Assassin's Creed под названием "Shadows" (ранее известная как "Assassin's Creed Red") получит свой первый кинематографический трейлер 15 мая 2024 года.



Трейлер будет опубликован в 19:00 по московскому времени. Действие новой игры будет разворачиваться на фоне феодальной Японии, и, по слухам, в ней будет два главных героя с различными игровыми стилями - один в образе самурая, а другой в образе ниндзя.



Ожидается, что дополнительная информация об Assassin's Creed Shadows будет представлена во время прямой трансляции Ubisoft Forward 2024, которая состоится 10 июня 2024 года из Лос-Анджелеса. Игровое сообщество с нетерпением ждет возможности увидеть первые подробности о новой главе культовой франшизы Assassin's Creed.