Ученые создали сверхчистый кремний для квантовых компьютеров будущего, который может стать революцией в вычислениях.

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В отличие от обычных компьютеров, где данные кодируются как 1 или 0, квантовые компьютеры используют кубиты, которые могут находиться в суперпозиции этих двух состояний одновременно. Это позволяет им потенциально выполнять вычисления гораздо быстрее, чем самые мощные суперкомпьютеры.



Однако ключевая проблема квантовых вычислений заключается в том, что кубиты очень чувствительны к внешним воздействиям, таким как колебания температуры, и легко теряют когерентность, что приводит к ошибкам в работе. Для решения этой проблемы ученые предложили использовать кремний-28 - самую чистую форму кремния, полученную путем удаления примесей.



Исследователи разработали новую, чрезвычайно чистую версию кремния, которая может стать основой для высокопроизводительных квантовых компьютеров будущего.



По словам исследователей, кремниевые кубиты будут менее подвержены сбоям и их можно будет производить в миниатюрных размерах, что позволит создавать квантовые компьютеры с миллионами кубитов. Это может стать ключевым шагом на пути к созданию революционной квантовой вычислительной технологии.



Ученые отмечают, что компоненты для кремниевых квантовых компьютеров можно будет производить с использованием тех же методов, что и для обычных электронных чипов. Это может значительно упростить и удешевить их создание в будущем.