Разработчики Dead Island 2 обещают новый контент для игры после впечатляющих результатов первого года.

© Dead Island 2

Долгожданный зомби-шутер Dead Island 2 наконец-то вышел, и спустя год после релиза разработчики из Dambuster Studios сообщают, что "контента для Dead Island 2 будет еще больше!".



Согласно недавнему посту Dambuster в Steam, более 7 миллионов игроков сыграли в Dead Island 2 за последний год. Этому несомненно, способствовал выход двух сюжетных дополнений, поддерживавших интерес к игре на протяжении месяцев. Последующий релиз игры в Steam также наверняка сыграл свою роль, поскольку до этого Dead Island 2 была эксклюзивом Epic Games Store.



Хотя заявление Dambuster не изобилует подробностями, очевидно, что какой-то дополнительный контент для Dead Island 2 еще появится. "В ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми долгожданными обновлениями игры, так что следите за новостями о новом контенте Dead Island 2", говорится в блоге разработчиков.



Это может означать, что у Dambuster есть некоторый дополнительный контент после запуска, который будет добавлен в ближайшее время. С другой стороны, это также может означать, что готовится DLC размером с HAUS или SoLA, пока просто недостаточно информации. В любом случае, поклонников зомби-шутера ждет кое-что интересное в ближайшем будущем.