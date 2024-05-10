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Realme представляет новый флагманский смартфон GT Neo6
Realme представляет новый флагман GT Neo6 с мощным процессором, ярким AMOLED-экраном и быстрой зарядкой 120 Вт.

© GSMArena.com

Компания Realme скоро выпустит на рынок свой новый флагманский смартфон - Realme GT Neo6. Устройство имеет передовые технические характеристики и привлекательную цену.

Ключевой особенностью GT Neo6 является его 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и яркостью до 6000 нит при воспроизведении HDR-контента. Экран также поддерживает технологию LTPO для плавной смены частоты обновления.

Смартфон работает на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и предлагается в вариантах с 12/16 ГБ оперативной и 256 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. Для защиты данных используется сканер отпечатков пальцев.

В камерах Realme GT Neo6 выделяются 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Автономность новинки обеспечивает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Кроме того, смартфон защищен от воды и пыли.

Realme GT Neo6 будет доступен по цене от $290 за базовую версию 12/256 ГБ, $332 за 16/256 ГБ и $415 за топовую модификацию 16/1 ТБ. Старт продаж намечен на 15 мая.

#смартфон #realme #новинка #snapdragon 8 gen 3 #производительность #флагман #amoled #быстрая зарядка
Источник: roonby.com
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