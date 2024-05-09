Легендарный "кирпич" Nokia 3210 возвращается в новом облике, сохранив ностальгический дизайн и добавив современные функции.

Культовый мобильный телефон Nokia 3210 отпраздновал свое 25-летие в марте этого года. Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, анонсировала возрождение легендарной модели.

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Компания официально представила обновленный Nokia 3210, адаптированный к современным реалиям. Новая версия сохранила культовый дизайн оригинального "кирпича" с ностальгической клавиатурой и небольшим экраном.



Однако, несмотря на ретро-стиль, новый Nokia 3210 получил ряд современных технических характеристик. Он оснащен 2,4-дюймовым цветным ЖК-экраном и поддерживает доступ к облачным приложениям Nokia. Внутри установлен процессор Unisoc T107 и операционная система S30+. Также есть Bluetooth 5.0 и функция MP3-плеера.

В то же время, новинка сохранила свою "низкотехнологичность". Объем оперативной памяти составляет всего 64 МБ, а встроенной памяти - 128 МБ. Однако пользователи смогут расширить ее до 32 ГБ с помощью карты microSD. Камера телефона имеет разрешение 2 Мп и дополнена светодиодной вспышкой.

Обновленный Nokia 3210 будет доступен в трех цветах: Scuba Blue, Y2K Gold и Grunge Black. Цена и сроки поставок будут зависеть от региона. Примечательно, что новая серия не будет продаваться на рынке США.