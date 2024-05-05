Судебный процесс Google и Минюста США подходит к завершению - решение может повлиять на будущее интернета.

В пятницу Google и Министерство юстиции США завершили заключительные аргументы по обвинениям в том, что подразделение Alphabet незаконно доминирует в поисковом веб-поиске и связанной рекламе. Правительство США утверждает, что этот случай может повлиять на "будущее интернета".



Окружной судья США Амит Мехта в Вашингтоне часами допрашивал обе стороны, спрашивая, являются ли конкурирующие платформы, такие как TikTok компании ByteDance и Facebook** и Instagram** компании Meta*, конкурентоспособной заменой для рекламных долларов в поисковой системе. Центральным вопросом было, являются ли эти платформы взаимозаменяемыми для рекламодателей.



Юрист правительства США Дэвид Дальквист заявил, что "доход от рекламы является движущей силой монопольной власти Google сегодня". Он утверждал, что Google может ухудшать свои продукты, но по-прежнему зарабатывать больше денег, что является признаком монополиста.



В свою очередь, юрист Google Джон Шмидтлейн возразил, что доля Google на рынке цифровой рекламы США неуклонно снижается, и компания "ограничена" конкурирующими платформами. Он также заявил, что Google постоянно стремится к инновациям в своих продуктах поисковой рекламы.



Судья Мехта также рассмотрел заявление правительства о том, что Google намеренно уничтожила внутренние документы, имеющие отношение к делу. Он неоднократно подвергал сомнению предыдущую политику Google в отношении хранения документов.



Это дело стало первым из нескольких, направленных на то, чтобы обуздать рыночную власть технологических лидеров. Судья Мехта сейчас начнет готовиться к вынесению важного решения о том, нарушило ли поведение Google гражданское антимонопольное законодательство.

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* Компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.