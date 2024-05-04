Google исключает поддержку RISC-V из Android Common Kernel, что может замедлить ее развитие в мобильном сегменте.

Компания Google приняла решение об исключении поддержки архитектуры процессоров RISC-V из кодовой базы Android Common Kernel (ACK). ACK является основой для всех сторонних и собственных реализаций Android, поэтому это решение может оказать существенное влияние на развитие RISC-V в мобильном сегменте.



Удаление поддержки RISC-V из ACK и Android Open Source Project (AOSP) означает, что будущие версии Android не будут работать с чипами на базе этой архитектуры. Производители смогут адаптировать мобильную ОС, чтобы вернуть поддержку RISC-V, но это потребует дополнительных усилий.



Решение Google вызывает недоумение, учитывая растущий интерес многих компаний к RISC-V. Эта открытая архитектура уже составляет конкуренцию Arm в некоторых сферах, демонстрируя преимущества. Представитель Google заявил, что Android продолжит поддерживать RISC-V в будущем, но исключение из AOSP замедлит коммерческое развитие этого перспективного стандарта.



Сообщество RISC-V работает над созданием совместимой платформы операционных систем для поддержки своей архитектуры. Несмотря на решение Google, RISC-V продолжает набирать популярность и, вероятно, будет играть все более важную роль в мобильном и других сегментах рынка.