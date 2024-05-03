Vivo представила смартфон Y38 5G с мощной батареей 6000 мАч, быстрой зарядкой 44 Вт и экраном с яркостью до 1000 нит.

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Компания Vivo представила свой новый бюджетный смартфон Vivo Y38 5G, который предлагает отличные характеристики по доступной цене.



Дисплей и дизайн

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Vivo Y38 5G оснащен 6,68-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Экран также может похвастаться яркостью до 1000 нит, что является довольно высоким показателем для бюджетного устройства. Кроме того, смартфон оборудован двумя стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.



Производительность и программное обеспечение

Vivo Y38 5G работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Программную основу составляет Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14.



Камеры

На задней панели смартфона расположена тройная камерная система, включающая в себя 50-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный модуль глубины и кольцевую светодиодную вспышку. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.



Аккумулятор и зарядка

Одним из главных преимуществ Vivo Y38 5G является его мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч, который, по заявлениям производителя, обеспечивает до двух дней автономной работы. Кроме того, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.



Доступность и цена

Vivo пока не объявила официальную цену на Vivo Y38 5G, но, учитывая его характеристики, ожидается, что он будет стоить в диапазоне от 150 до 200 долларов, что сделает его доступным для широкого круга покупателей.