Культовая серия Assassin's Creed возвращается на iOS. Mirage обещает погрузить игроков в атмосферу Багдада.

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Игроков Apple ждет путешествие по улицам Багдада - культовая серия Assassin's Creed возвращается на iPhone и iPad. Игра от Ubisoft появится на совместимых устройствах уже в июне.



Хотя о выходе Assassin's Creed Mirage на iOS было известно давно, точная дата релиза стала известна только сейчас. Согласно информации в App Store, игра выйдет 10 июня.



Mirage знаменует собой значимое возвращение серии к истокам. Разработчики сместили фокус обратно на игровой процесс, отказавшись от избыточных элементов RPG, которые преобладали в последних частях франшизы.



Для запуска Assassin's Creed Mirage на iPhone потребуется модель с iOS 17.0 и чипом A17 Pro. Это означает, что на момент выхода игру смогут запустить только владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. На iPad игра будет доступна на устройствах с iPadOS 17.0 и чипом M1 или более мощным.



Первоначально Mirage вышла на PlayStation, Xbox и Windows в октябре прошлого года. Выпуск на мобильных платформах Apple стал очередным шагом компании по расширению доступности AAA-игр на своих устройствах.