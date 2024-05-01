За первые сутки продано более 1 миллиона копий, а пиковый онлайн превысил 170 000 игроков.

Недавно в раннем доступе была запущена средневековая стратегическая игра Manor Lords, которая уже успела завоевать огромную популярность среди игроков. Разработанная студией Slavic Magic и изданная Hooded Horse, Manor Lords предлагает уникальное сочетание градостроительства, тактики в реальном времени и сложных экономических и социальных симуляций.



Игра стартовала в раннем доступе 26 апреля и сразу же вызвала всплеск интереса. За первый день было продано более 1 миллиона копий, а пиковое количество одновременных игроков достигло 170 000 человек - впечатляющий результат для градостроительного жанра в Steam. По данным Steam Charts, Manor Lords уступает по пиковому онлайну только другому популярному средневековому симулятору - Mount & Blade II: Bannerlord.



Популярность игры выходит далеко за рамки платформы Steam. Она занимает 11-е место среди самых популярных игр на платформе, опережая таких признанных лидеров, как Apex Legends. Этот стремительный рост делает Manor Lords одним из главных триумфов игр средней ценовой категории в 2024 году.



В Manor Lords игроки становятся средневековыми лордами, развивающими свои деревни в процветающие города. Они управляют ресурсами, заботятся о благополучии горожан и даже завоевывают новые земли. Игра стремится к исторической достоверности, предлагая реалистичный и захватывающий средневековый контент.



Для комфортной игры в Manor Lords рекомендуется использовать четырехъядерный процессор Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 2200G, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 с минимум 6 ГБ видеопамяти. Игра доступна в раннем доступе на ПК (Steam), Xbox One и Xbox Series X/S.