Новый iPad Pro получит продвинутый процессор M4 вместо M3, чтобы Apple могла лучше продемонстрировать свои ИИ-разработки.

Согласно отчету аналитика Марка Гурмана из Bloomberg, Apple пропустит выпуск чипа M3 в новом iPad Pro и вместо этого представит более мощный процессор M4. Это, по мнению Гурмана, поможет компании лучше продемонстрировать свои будущие разработки в области искусственного интеллекта.



Ожидается, что Apple представит новые iPad Pro 7 мая на своем мероприятии "Let Loose". Помимо чипа M4, компания также должна заложить основу для своей стратегии развития ИИ-технологий. Ранее Гурман уже сообщал, что Apple планирует выпустить компьютеры Mac на базе M4, чтобы усилить свои позиции на рынке ИИ.



Кроме того, по данным источника, новые iPad Pro получат OLED-дисплеи и значительно обновленный дизайн, что станет первым крупным обновлением внешнего вида iPad Pro с 2018 года. Также ожидается выпуск нового Apple Pencil с улучшенными функциями, включая тактильную отдачу.