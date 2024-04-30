Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti испытывает дефицит поставок, что может привести к росту цен в некоторых регионах.

Последние годы рынок видеокарт переживает настоящие американские горки с перебоями в поставках и скачками цен. Похоже, что эта тенденция затронула и новую модель NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.



По сообщениям партнеров NVIDIA, производящих дополнительные платы, наблюдаются проблемы с поставками как 8-гигабайтной, так и 16-гигабайтной версий этой видеокарты. Изначально модель RTX 4060 Ti вызвала у геймеров некоторое недовольство из-за относительно высокой цены в $399 за базовую версию с 8 ГБ памяти. Для сравнения, AMD предлагает Radeon RX 6700 XT с 12 ГБ памяти по более доступной цене.



Производительность RTX 4060 Ti также оказалась лишь немногим выше, чем у предыдущего поколения RTX 3060 Ti. Более привлекательной выглядела 16-гигабайтная версия, но ее цена в $499 быстро отпугнула покупателей.



Несмотря на прохладный прием, RTX 4060 Ti остается одной из самых доступных видеокарт NVIDIA на рынке. Ожидается, что она будет пользоваться большим спросом, поскольку многие геймеры не хотят переплачивать за более дорогие модели.



Проблемы с поставками RTX 4060 Ti, скорее всего, носят временный характер. Маловероятно, что NVIDIA снимет эту модель с производства. Другие видеокарты, такие как RTX 4070, также испытывают дефицит, но в некоторых регионах ситуация может быть более серьезной. Пока что говорить о росте цен преждевременно, но ситуация требует внимательного отслеживания.