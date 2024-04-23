Samsung расширяет ассортимент смартфонов, выпуская Galaxy C55 с 6,7" AMOLED-экраном, камерой 50 Мп и мощным 4-нм чипом Snapdragon 7 Gen 1.

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Корпорация Samsung расширяет свой ассортимент мобильных устройств с выпуском смартфона Samsung Galaxy C55, который станет доступен для приобретения на китайском рынке с 26 апреля. Цены на новинку составят 275 и 315 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Samsung Galaxy C55 предлагает пользователю широкий функционал и высокую производительность. Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп, а тройная тыльная камера состоит из модулей с разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширокий) и 2 Мп (макро).



Смартфон работает на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и оснащен батареей емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 45 Вт. Он также поддерживает технологию 5G для быстрого доступа к сети. Дополнительно предусмотрен слот для карты памяти microSD и стереодинамики. Samsung Galaxy C55 имеет корпус толщиной 7,8 мм и вес 180 граммов. Устройство поставляется с предустановленной операционной системой Android 14, а также фирменной прошивкой One UI 6.1.



Новый смартфон Samsung предлагает хорошее сочетание технологий и функциональности по доступной цене, делая его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих мощное и современное мобильное устройство.