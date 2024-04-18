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В сети появились спецификации PlayStation 5 Pro
Утечка технических подробностей PlayStation 5 Pro обещает мощное обновление консоли, но вопрос в том, какие эксклюзивные игры Sony сможет предложить геймерам для демонстрации ее возможностей.

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© VideoCardz

Недавно произошла утечка технических характеристик PlayStation 5 Pro, раскрывающая планы Sony относительно их будущей консоли. Согласно информации, полученной The Verge, PS5 Pro должна выйти в праздничный период 2024 года.

Новые подробности дополняют ранее просочившиеся спецификации, включая повышенную производительность и более продвинутые графические возможности по сравнению с текущей моделью PS5. Однако вопрос остается, какие игры будут доступны для демонстрации улучшенных возможностей PS5 Pro.

По данным источников, Sony не планирует выпускать крупные эксклюзивные игры для системы в праздничный сезон 2024 года. Вместо этого компания может сосредоточиться на обновленных версиях популярных PS5-игр, таких как God of War: Ragnarok, Spider-Man 2 и Horizon Forbidden West.

Без новых "системных продавцов" запуск PS5 Pro может столкнуться с трудностями в убеждении геймеров в необходимости обновления. Sony предстоит решить, как обеспечить достаточную привлекательность для приобретения более мощной консоли в отсутствие эксклюзивных хитов.

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Источник: tweaktown.com
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