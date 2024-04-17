Правительство США выделяет миллиарды долларов на развитие производства микрочипов, укрепляя лидерство страны в этой ключевой отрасли.

© Igal Ness

15 апреля Правительство США объявило, что предоставит южнокорейскому гиганту электроники Samsung Electronics субсидии до $6,4 млрд для расширения производства передовых чипов на его заводе в Техасе.



Это часть более широкой программы поддержки американской полупроводниковой промышленности. Ранее правительство одобрило субсидии до $8,5 млрд для Intel и $6,6 млрд для TSMC на развитие производственных мощностей в США.



По словам министра торговли Джины Раймондо, эти инвестиции укрепят лидерство Америки в производстве микрочипов на мировом рынке. Они помогут расширить выпуск чипов для аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности, что важно для национальной безопасности.



Как ожидается, Samsung инвестирует более $40 млрд в регион в ближайшие годы и создаст более 20 000 новых рабочих мест. Директор Национального экономического совета Лаэль Брейнард подчеркнула, что возрождение производства передовых чипов в США знаменует важную веху для отечественной полупроводниковой отрасли.