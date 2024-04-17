Компания PSMC из Тайваня отчиталась об оптимизации затрат и улучшении финансовых показателей в первом квартале 2024 года, несмотря на давление со стороны китайских производителей.

Тайваньская компания Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) опубликовала финансовый отчет за первый квартал. Согласно отчету, компании удалось снизить затраты на простаивающие производственные мощности, что привело к увеличению валовой прибыли до 15,4% - на 12,3 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале.



Чистый убыток PSMC после уплаты налогов сократился до 439 миллионов тайваньских долларов, что соответствует убытку в размере 0,11 тайваньского доллара на акцию.



Генеральный менеджер PSMC Брайан Ши отметил, что, хотя производство микросхем для управления крупногабаритными панелями работает относительно хорошо, китайские производители оказывают значительное ценовое давление на зрелые производственные процессы, что негативно сказывается на средних отпускных ценах. Это остается ключевым фактором, влияющим на прибыльность компании.



В ответ на изменения рыночных условий PSMC пересматривает свой ассортимент продукции и увеличивает капитальные затраты на 32 миллиарда тайваньских долларов в 2024 году - на 30% больше, чем ранее планировалось.

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Ши ожидает, что загрузка производственных мощностей в логических продуктах составит 65-70% во втором квартале, в то время как загрузка памяти останется высокой - на уровне 95-98%. Общая валовая прибыль, по прогнозам, останется стабильной или улучшится по сравнению с первым кварталом.