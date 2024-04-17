Производители памяти взвинчивают цены, несмотря на сопротивление поставщиков модулей, стремясь восстановить прибыльность на фоне растущего спроса на AI и высокопроизводительные вычисления.

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На фоне постепенного восстановления рынка памяти производители активно повышают цены до уровней, существовавших до снижения, и добиваются прибыльности. Однако поставщики модулей, по сообщениям, сопротивляются таким повышениям и рассматривают способы ведения переговоров с производителями, возможно, путем отказа от закупок.



Рост спроса на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления способствует продолжающемуся росту цен на память. Компании Kioxia и WDC увеличивают загрузку производственных мощностей с 1 квартала 2024 года, в то время как другие придерживаются стратегий низкого производства. Хотя закупки флэш-памяти NAND во втором квартале немного сократились по сравнению с первым кварталом, сокращение запасов поставщиков и производства продолжают влиять на рынок. В результате ожидается значительный рост контрактных цен на флэш-память NAND во втором квартале примерно на 13-18%.



В секторе DRAM, несмотря на сокращение запасов поставщиков, они еще не вернулись к нормальному уровню. Поставщики увеличивают загрузку производственных мощностей для снижения потерь. Однако из-за неблагоприятных прогнозов спроса на 2024 год и значительного повышения цен в четвертом квартале 2023 года импульс к пополнению запасов, как ожидается, постепенно ослабнет. В результате, согласно прогнозам TrendForce, повышение контрактных цен на DRAM во втором квартале составит 3-8%.



Несмотря на рост цен, обусловленный применением искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, спрос на потребительском рынке остается низким. Это вызывает негативную реакцию со стороны поставщиков модулей, которые неохотно соглашаются на повышение цен. В то же время, сообщается, что Micron готовится повысить свои котировки во втором квартале более чем на 25%, что может привести к противостоянию с производителями.



Таким образом, производители памяти продолжают агрессивно поднимать цены, несмотря на сопротивление поставщиков модулей. Будут ли последние вынуждены согласиться на значительное повышение стоимости, пока остается неясным.