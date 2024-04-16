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OpenAI открывает офис в Токио и выпускает версию GPT-4 для японского языка
Токийский офис OpenAI расширяет присутствие компании в Азии. Новая версия GPT-4 оптимизирована для японского языка, повышая скорость и точность работы с текстами.

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Компания OpenAI объявила о планах открыть офис в Токио и выпустить версию языковой модели GPT-4, оптимизированную для японского языка. Новый офис станет третьим международным центром OpenAI после Лондона и Дублина.

Офис в Токио возглавит Тадао Нагасаки, бывший глава японского подразделения Amazon Web Services. К концу года OpenAI планирует нанять от 10 до 20 местных сотрудников, которые займутся глобальными вопросами, маркетингом, коммуникациями и операционной деятельностью. В долгосрочной перспективе офис также поможет в разработке продуктов, в том числе для сотрудничества с японскими правительственными структурами и научно-исследовательскими институтами.

Одновременно с открытием офиса OpenAI представила версию GPT-4, оптимизированную для работы с японским языком. Компания утверждает, что эта модель может выполнять некоторые задачи в три раза быстрее, чем стандартная версия, и показывает более высокую точность в переводе и обобщении текстов на японском.

Первыми пользователями новой японской версии GPT-4 стали несколько компаний, включая разработчика популярного языкового приложения Speak. Благодаря этому Speak может генерировать пояснения для пользователей в 2,8 раза быстрее, при этом сокращая расходы. 

OpenAI планирует сделать новую версию GPT-4 для японского языка широко доступной в ближайшие месяцы через свой API. Компания уже работает с другими крупными японскими компаниями, включая Toyota и Rakuten, которые используют корпоративную версию ChatGPT. Кроме того, власти 22 городов в Японии, включая Йокосуку и Токио, изучают возможности применения технологии ChatGPT.

#япония #openai #исскуственный интеллект #языковые модели #токио #локализация #gpt4
Источник: siliconangle.com
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