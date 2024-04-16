Токийский офис OpenAI расширяет присутствие компании в Азии. Новая версия GPT-4 оптимизирована для японского языка, повышая скорость и точность работы с текстами.

Компания OpenAI объявила о планах открыть офис в Токио и выпустить версию языковой модели GPT-4, оптимизированную для японского языка. Новый офис станет третьим международным центром OpenAI после Лондона и Дублина.



Офис в Токио возглавит Тадао Нагасаки, бывший глава японского подразделения Amazon Web Services. К концу года OpenAI планирует нанять от 10 до 20 местных сотрудников, которые займутся глобальными вопросами, маркетингом, коммуникациями и операционной деятельностью. В долгосрочной перспективе офис также поможет в разработке продуктов, в том числе для сотрудничества с японскими правительственными структурами и научно-исследовательскими институтами.



Одновременно с открытием офиса OpenAI представила версию GPT-4, оптимизированную для работы с японским языком. Компания утверждает, что эта модель может выполнять некоторые задачи в три раза быстрее, чем стандартная версия, и показывает более высокую точность в переводе и обобщении текстов на японском.



Первыми пользователями новой японской версии GPT-4 стали несколько компаний, включая разработчика популярного языкового приложения Speak. Благодаря этому Speak может генерировать пояснения для пользователей в 2,8 раза быстрее, при этом сокращая расходы.



OpenAI планирует сделать новую версию GPT-4 для японского языка широко доступной в ближайшие месяцы через свой API. Компания уже работает с другими крупными японскими компаниями, включая Toyota и Rakuten, которые используют корпоративную версию ChatGPT. Кроме того, власти 22 городов в Японии, включая Йокосуку и Токио, изучают возможности применения технологии ChatGPT.