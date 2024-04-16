Боты захватывают Интернет - новый рекорд автоматизированного трафика, угрожающая тенденция кибербезопасности.

Согласно новому отчету компании Thales SA, трафик ботов в Интернете достиг рекордных показателей, составив 49,6% от общего интернет-трафика в 2023 году. Это на 2% больше, чем в 2022 году, и самый высокий уровень, зафиксированный с начала мониторинга в 2021 году.



Отчет, подготовленный дочерней компанией Thales - Imperva, также показал значительный рост доли "плохих" ботов, которые используются для кибератак и других вредоносных целей. В 2023 году на их долю пришлось 32% интернет-трафика по сравнению с 30,2% годом ранее.



Уровень трафика плохих ботов сильно различается по странам. Так, в Ирландии они составляют 71,4% всего интернет-трафика, в Германии - 67,5%, в Мексике - 42,8%, а в США - 35,4%.



Отчет связывает рост числа ботов с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта, в частности, распространением генеративных моделей. Эксперты предупреждают, что организациям необходимо инвестировать в управление ботами и безопасность API, чтобы противостоять угрозе вредоносного автоматизированного трафика.