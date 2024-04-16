Грядущая серия смартфонов Pixel 9 от Google обещает революционную функцию - поддержку спутниковой связи, которая позволит оставаться на связи даже вдали от наземных сетей.

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До официального анонса серии смартфонов Pixel 9 от Google еще далеко, но уже сейчас в сети появляется все больше информации о новинке.



Согласно последним утечкам, одной из ключевых особенностей предстоящей линейки Pixel 9 станет поддержка спутниковой связи. Ожидается, что новые смартфоны получат модем Exynos 5400, который позволит пользователям выходить в сеть даже при отсутствии доступа к наземным сотовым сетям.



Предполагается, что спутниковая функция позволит отправлять краткие сообщения в экстренных ситуациях, когда нет возможности воспользоваться обычным интернет-соединением. При этом процесс отправки будет максимально упрощен за счет предварительно заданных вариантов ответов на ключевые вопросы.



Кроме того, смартфоны Pixel 9 могут получить поддержку внеземных 5G-сетей благодаря обновленному программному обеспечению. Это позволит расширить географию покрытия связью даже в труднодоступных районах.



Помимо спутниковой связи, инсайдеры также раскрыли информацию о возможном выпуске третьей модификации флагмана - Pixel 9 Pro XL. Этот вариант может стать самым производительным и функциональным в линейке.



Стоит также отметить, что на предстоящей конференции Google I/O ожидается анонс более доступного Pixel 8a. Таким образом, компания продолжает расширять свою линейку смартфонов Pixel, предлагая пользователям широкий выбор устройств на любой бюджет.