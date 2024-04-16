Google ужесточает меры против блокировщиков рекламы на YouTube, грозя сбоями и навязывая платную подписку. Борьба за монетизацию набирает обороты.

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Компания Google, владеющая видеохостингом YouTube, предприняла новые меры по борьбе с приложениями и сервисами сторонних производителей, блокирующими рекламу на платформе.



Google объявила, что будет жестко противодействовать нарушению условий использования YouTube, в частности запрету на отключение рекламы. Платформа предупредила, что у пользователей, применяющих блокировщики рекламы, могут возникнуть проблемы с воспроизведением видео.



Компания поощряет зрителей приобретать платную подписку YouTube Premium, которая обеспечивает просмотр контента без рекламы. В то же время Google продолжает повышать цены на эту услугу в США, в то время как в других регионах они остаются прежними.



Несмотря на эти меры, ряд популярных блокировщиков рекламы, таких как uBlock и AdBlock, пока еще продолжают работать на YouTube. Тем не менее, действия Google ясно указывают на то, что компания намерена ужесточить борьбу с нарушением своих условий использования.