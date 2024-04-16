Новая технология Apple избавит iPhone 16 Pro от "зеленых точек" - проблемы, знакомой многим любителям мобильной фотографии.

Пользователи iPhone, увлекающиеся фотографией, часто сталкиваются с появлением зеленых точек или световых ореолов на своих снимках. Согласно анонимным источникам в цепочке поставок Apple, компания нашла способ решить эту проблему в новом флагманском смартфоне iPhone 16 Pro.



Как выяснилось, отражение света на линзах iPhone приводит к появлению нежелательных артефактов на фотографиях. Чтобы устранить этот дефект, Apple внедряет технологию атомно-слоевого напыления (ALD) на линзы iPhone 16 Pro.



Данное улучшение коснется только старших моделей линейки iPhone 16 - iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Более доступные iPhone 16 и iPhone 16 Plus по-прежнему будут использовать те же объективы, что и предыдущие поколения.



Хотя Apple еще официально не подтвердила эту информацию, аналитики полагают, что компания может представить новую технологию уже на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая состоится 10 июня. Кроме того, ожидается, что iPhone 16 Pro будет анонсирован в сентябре этого года.



Таким образом, владельцы будущих флагманских iPhone смогут насладиться более качественными фотографиями без нежелательных артефактов.