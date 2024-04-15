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iPhone 16: скептицизм аналитиков относительно ожидаемых продаж
Несмотря на ожидаемые функции ИИ, аналитики сомневаются в успехе продаж iPhone 16, считая, что Apple приберегла лучшие технологии для более выгодной серии iPhone 17.

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До выхода iPhone 16 компании Apple остается меньше полугода. Однако некоторые аналитики уже высказывают сомнения в отношении успешности продаж этой модели. 

По данным JPMorgan Chase, аналитики этой инвестиционной компании с осторожностью относятся к запуску iPhone 16. Они считают, что смартфон не будет обладать всеми заявленными функциями искусственного интеллекта, а Apple, вероятно, оставит лучшие технологии ИИ для следующей серии iPhone 17, которая выйдет в 2025 году.

Схожие опасения выражает аналитик Мин-Чи Куо. Он предупреждает о возможном падении продаж iPhone 16 на 15% из-за отсутствия значимых инноваций. Аналитики Barclays также считают, что iPhone 16 будет мало чем отличаться от предыдущей модели, что негативно скажется на его продажах.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что iPhone 17 может оказаться более привлекательным выбором для покупателей благодаря более серьезным обновлениям, включая улучшенные возможности искусственного интеллекта.

Между тем, Apple готовится представить новую операционную систему iOS 18 на ежегодной конференции WWDC, которая пройдет в июне. Ожидается, что iOS 18 получит множество функций на базе ИИ, таких как улучшенный голосовой помощник Siri и продвинутый визуальный поиск. Однако аналитики JPMorgan сомневаются, что подобные нововведения будут реализованы в iPhone 16 - они полагают, что основные обновления, включая усовершенствованные процессоры и память, будут внедрены только в iPhone 17.

Дальнейшие подробности о возможностях iPhone 16 и iOS 18 станут известны на конференции WWDC в июне, что, вероятно, окажет влияние на ожидания и прогнозы касательно продаж новой линейки устройств Apple.»

#apple #iphone #iphone 16 #исскуственный интеллект #продажа #iphone 17 #аналитики #конференция #apple news #jp morgan
Источник: macobserver.com
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Новая линейка iPhone 16 от Apple ожидается в начале сентября
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