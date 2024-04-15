Билл Гейтс предсказывает революцию в мире технологий - по его словам, 2024 год станет "годом ИИ". Эксперты предупреждают о возможной угрозе для многих профессий.

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Основатель Microsoft Билл Гейтс открыто высказался в поддержку достижений в области искусственного интеллекта (ИИ). В беседе с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом Гейтс признал, что скептически относился к ИИ, но не ожидал его такого быстрого развития.



Гейтс отметил, что чат-боты на базе ИИ, такие как ChatGPT, оказались способны выполнять гораздо более сложные задачи, чем он предполагал. Основатель Microsoft также выразил обеспокоенность, что ИИ может занять его место в будущем.



В письме, написанном в конце прошлого года, Гейтс подчеркнул, что ИИ будет все активнее формировать наше будущее по мере его распространения и внедрения в рабочие процессы. Он также делился планами использовать возможности ИИ для улучшения условий жизни и здравоохранения в странах с низким доходом через Фонд Гейтсов.



Тем временем генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предостерег молодежь от карьерного выбора программирования, заявив, что ИИ вскоре полностью возьмет на себя эту профессию. Вместо этого Хуанг рекомендует рассматривать такие сферы, как биология, образование, производство или сельское хозяйство.



Согласно отчету Microsoft Work Trend Index, 49% опрошенных обеспокоены возможной потерей работы из-за ИИ, однако 70% готовы внедрять эту технологию в свои рабочие процессы.