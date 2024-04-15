Закрытая экосистема Apple под давлением регуляторов: разрушение монополии или угроза для бренда? Эксперты оценивают возможные последствия изменений.

Компания Apple, известная своей закрытой экосистемой, сталкивается с растущим давлением со стороны регуляторов. В отличие от Android, где пользователи могут загружать приложения из различных источников, Apple долгое время контролировала доступ к приложениям через свой App Store. Это позволило компании получать до 30% от продаж платных приложений и покупок внутри них.



Однако такая практика вызвала недовольство разработчиков. Более 1500 британских разработчиков подали иск против Apple на сумму 1 миллиард долларов, обвиняя компанию в злоупотреблении своим доминирующим положением. Несмотря на первоначальные попытки Apple заблокировать этот иск, британский суд все же дал добро на его рассмотрение.



Кроме того, Apple находится под давлением Европейского Союза и Министерства юстиции США. Регуляторы требуют, чтобы компания разрешила пользователям загружать приложения из альтернативных источников, как это доступно на платформе Android. Это противоречит бизнес-модели Apple, существующей с момента выпуска первого iPhone.



Эксперты отмечают, что ослабление закрытой экосистемы Apple может иметь как положительные, так и негативные последствия для бренда. С одной стороны, это предоставит пользователям больший выбор, включая доступ к RCS-сообщениям и новым магазинам приложений. С другой стороны, это может позволить людям, ранее «запертым» в экосистеме Apple, более свободно переходить на другие платформы.



В целом, Европейский Союз оказывает сильное давление на Apple и другие крупные технологические компании, чтобы стимулировать создание более конкурентной среды на цифровых рынках. Хотя эти изменения могут не затронуть основные функции популярных платформ, они, вероятно, предоставят пользователям больше возможностей для выбора, что, в конечном счете, должно улучшить положение потребителей.