Vivo представляет новый мощный смартфон X3 с емким аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой 5G для всех любителей автономности и скорости.

Компания Vivo скоро представит в Индии свою новую модель смартфона среднего уровня - Vivo X3. Анонс устройства запланирован на следующую неделю.

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Vivo уже начала распространять тизеры, раскрывающие ключевые характеристики Vivo X3. Компания сообщила в своем официальном аккаунте в Индии, что смартфон поступит в продажу 17 апреля в 12 часов дня по местному времени.

Одной из главных особенностей Vivo X3 станет мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Кроме того, официальная информация на Flipkart подтверждает, что устройство будет поддерживать связь 5G и оснащено 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SoC.

Vivo X3 будет доступен в двух цветовых вариантах - Crimson Bliss и Celestial Green. Других подробностей о смартфоне среднего класса пока не сообщается.