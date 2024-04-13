Компания Apple ускоряет разработку своих новых процессоров следующего поколения M4, которые будут обладать продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

В октябре прошлого года компания Apple представила свои новые процессоры поколения M3 - M3, M3 Pro и M3 Max. Теперь Bloomberg сообщает, что Apple уже работает над следующим поколением процессоров M4.



Согласно отчету журналиста Марка Гурмана, линейка M4 будет включать три модели: базовый M4, более производительные M4 Pro и M4 Max. Это будет соответствовать существующей структуре линейки M3.



Устройства с новыми процессорами M4 могут быть представлены уже к концу 2024 года или началу 2025 года. В их число войдут обновленные модели iMac, MacBook Pro 14 и 16 дюймов, а также Mac Mini.



Более доступные 13 и 15-дюймовые MacBook Air на базе M4, а также Mac Studio с M4, выйдут только к середине 2025 года. Базовая версия M4 получит кодовое название Donan.



Кроме того, Apple планирует выпустить Mac Pro с чипсетом M4 Max, получившим название Hidra, к концу 2025 года. Все новые процессоры M4 будут оснащены функциями искусственного интеллекта.



Ожидается, что первые подробности об операционной системе macOS 15 с интеграцией AI будут раскрыты на предстоящей конференции WWDC в июне этого года.