Техас внедряет генеративный искусственный интеллект в системе оценивания экзаменов, что позволит штату сэкономить миллионы долларов.

Техасское агентство по образованию (TEA) тестирует использование генеративного искусственного интеллекта (Gen AI), такого как ChatGPT, для оценки ответов учащихся на государственных экзаменах.

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В этом году штат значительно сократит число приглашенных оценщиков, заменяя их новой системой оценивания на базе ИИ. Экзамены STAAR по оценке академической готовности станут испытательным полигоном для этого. TEA подтвердило, что внедряет автоматизированную систему оценки открытых вопросов по чтению, письму, естествознанию и обществознанию.

Введенные в прошлом году открытые вопросы вместо вопросов с множественным выбором существенно усложнили процесс оценивания. Поэтому TEA обучило свою ИИ-систему на 3000 ответах учащихся, чтобы она могла ставить те же оценки, что и эксперты. Оценщики будут перепроверять четверть результатов, полученных с помощью ИИ.

По расчетам TEA, использование генеративного ИИ позволит сэкономить 15-20 миллионов долларов в год за счет сокращения потребности во временных оценщиках. В этом году штат планирует нанять менее 2000 таких сотрудников вместо 6000 в прошлом.