После отказа от планов по электромобилям, Apple направляет свои усилия на инновационную разработку мобильных домашних роботов, которые будут помогать пользователям в повседневных задачах.

После отказа от планов по созданию электромобилей, компания Apple сосредоточилась на новом амбициозном проекте - разработке персональных домашних роботов. Согласно сообщениям, Apple изучает возможность создания роботов, которые будут следовать за пользователями по дому и помогать им в выполнении различных задач.



Инженеры Apple уже разработали настольное устройство, позволяющее роботам перемещать экраны в ограниченной зоне. Кроме того, ведется работа над созданием мобильного робота, который сможет передвигаться по дому вместе с пользователем.



Эти усилия рассматриваются как часть планов Apple по выходу на новые рынки продуктов после закрытия команды, работавшей над проектом по созданию электромобилей. Аналогичные шаги компания предприняла с такими продуктами, как AR-гарнитура Vision Pro и умные часы Apple Watch.



Однако, по мнению экспертов, Apple может столкнуться с техническими сложностями и высокой стоимостью домашней робототехники, что может затруднить ее внедрение у обычных потребителей. Тем не менее, компания стремится создать роботов, которые составят конкуренцию аналогичным решениям от Amazon, iRobot и других технологических лидеров.