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ZANTI
Игра Nightmare Kart, известная как Bloodborne Kart, выйдет 31 мая
Bloodborne вдохновила независимых разработчиков на создание бесплатной гоночной аркады Nightmare Kart с 20 персонажами и 16 трассами. Релиз уже 31 мая

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После того, как разработчикам пришлось убрать весь брендинг Bloodborne, независимая игра Nightmare Kart теперь готова к выпуску. В конце января сообщалось, что Sony связалась с разработчиком Лилит Вальтер и попросила удалить все упоминания бренда Bloodborne, в результате чего релиз игры пришлось отложить.

Однако, спустя месяц, у Вальтер есть хорошие новости - демотива, теперь известная как Nightmare Kart, выйдет совсем скоро и будет доступна игрокам совершенно бесплатно. Релиз Nightmare Kart запланирован на 31 мая на платформах Steam и Itch.io.

По словам Вальтер, в игре будет 20 игровых персонажей, 16 игровых трасс, полноценный одиночный сюжетный режим с битвами против боссов, а также соревновательный режим для многопользовательских сражений.

Несмотря на то, что из игры пришлось убрать все упоминания Bloodborne, разработчики нашли способ реализовать свое видение в виде новой самостоятельной игры Nightmare Kart, которая скоро станет доступна для всех желающих.

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Источник: 80.lv
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