Ожидание обрушивает надежды фанатов на скорый выход GTA 6, подробности разработки указывают на вероятность переноса релиза. Журналист Шрайер раскрывает инсайдерскую информацию.

Недавние новости об отсрочке выхода Grand Theft Auto 6 взволновали игровое сообщество. Однако, согласно отчету журналиста Джейсона Шрайера, вероятность задержки релиза маловероятна.



Шрайер напрямую общался с источниками в Rockstar Games и раскрыл некоторую информацию о разработке игры. Он отметил, что крупные проекты, как правило, отстают от запланированных сроков, и GTA 6 не является исключением. Несмотря на утечки информации за последние два года, до конца 2025 года еще достаточно времени, и нельзя с уверенностью заявить о готовности игры через 21 месяц.



Шрайер также рассказал о недавнем изменении политики удаленной работы в Rockstar Games. Переход разработчиков обратно в офис может сам по себе замедлить разработку, а также возможные увольнения сотрудников в ответ на это решение.



При этом источники Шрайера в компании не обладают информацией о слухах относительно отсрочки релиза GTA 6. Хотя признаков задержек в разработке не наблюдается, журналист допускает вероятность того, что дата выхода игры может быть перенесена за 2025 год.



Игровое сообщество с нетерпением ждет релиза Grand Theft Auto 6, продолжение культовой серии, которое Rockstar Games разрабатывает уже около десятилетия.