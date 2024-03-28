Яркие анонсы от Apple: новые возможности ИИ в iOS, улучшенные аппаратные устройства и многое другое на WWDC 2024.

© Reuters

Компания Apple Inc. объявила о проведении ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в период с 10 по 14 июня 2024 года. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из штаб-квартиры Apple в Купертино, штат Калифорния.



Ограниченное количество разработчиков будет приглашено для личной встречи в первый день WWDC. Приглашения будут распределены по лотерее.



На конференции руководители Apple представят новые версии своих ключевых операционных систем, включая iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. По последним слухам, обновление iOS может стать главным событием WWDC 2024. Ожидается, что Apple расширит возможности своей мобильной ОС за счет внедрения ряда функций искусственного интеллекта.



Предполагается, что некоторые из будущих AI-возможностей могут основываться на технологиях от Google LLC, в частности на языковой модели Gemini Nano. Кроме того, компания ведет переговоры с OpenAI о лицензировании их конкурирующих разработок в области ИИ.



Помимо программного обеспечения, Apple иногда представляет новые аппаратные устройства на WWDC. В прошлом году на конференции были представлены обновленные MacBook Air. Ожидается, что в 2024 году компания может представить переработанную версию iPad Pro с OLED-дисплеем и новым процессором M3.



Таким образом, WWDC 2024 будет очередной важной вехой в развитии экосистемы продуктов и сервисов Apple, с акцентом на внедрение технологий искусственного интеллекта в их программное обеспечение.