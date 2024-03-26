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ZANTI
Xiaomi выпустила новую версию умных очков Mijia Smart Audio Glasses
Xiaomi обновила умные очки Mijia: улучшенный звук, 10 часов музыки и управление жестами.

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Компания Xiaomi представила обновленную модель умных очков Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition. Новинка призвана стать альтернативой традиционным беспроводным наушникам.

Дизайн очков остался практически неизменным по сравнению с предыдущей версией. Они позволяют пользователям с близорукостью заменять линзы на корректирующие. Кроме того, очки отличаются легким весом и удобством в использовании.

Основные улучшения коснулись качества звука и времени автономной работы. Новые очки обеспечивают эффект погружения без необходимости использования наушников. Время воспроизведения музыки увеличено до 10 часов, телефонных разговоров - до 7 часов. В режиме ожидания батарея способна продержаться до недели. 

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition оснащены несколькими микрофонами для повышения четкости звонков и сенсорными зонами на дужках для управления воспроизведением музыки, ответа на звонки и их завершения.

В Китае новинка поступила в продажу по цене 459 юаней (около 59 евро). Информации о выходе очков на мировой рынок пока нет.

#xiaomi #беспроводные наушники #очки #звук #умные очки #носимая электроника #аудио #микрофон #автономность #mijia smart audio glasses
Источник: gearrice.com
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REY_B_
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А сколько Россиян поддерживают ядерный удар по Варшаве? - У общества потребления личное ХОЧУ на первом месте. А то, что ответка прилетит, люди совершенно не думают.
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Red Red
00:07
не я ответил на твой вопрос, что это ты соскальзываешь, так к чему ты так нажимался? Ты в ночном дозоре состоишь? что это за фигня? в контексте этого чата? Цена на бензин кстати не упала 51р за 92
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Просто Хомяк
00:05
Какой же всё-таки скучный тролль из тебя... Всё, свободен.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:04
С орфографией беда, видать в России перестали русский преподавать,(проверочное слово "рост") зато таких как ты в России ростят, так что эта фраза значит? Смысл то должен быть? или ты просто дурак?
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Просто Хомяк
00:02
Слушай, орнитолог, иди проспись уже. Таких хамов и бестолочей, как ты, в СССР не растили, "коммунист".
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:01
так что плять изменилось, ты в крыму то сам был ? Или ты с дивана воюешь? А вот прикинь если я из России и мне на 5й десяток лет? и что мне твоя сокральная фраза... я что должен был задымится как вамп...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:01
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Yilec
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23:57
Крым часть России , и что ? Это какая то магия, или у дураков это кодовая фраза? Что в России от этого демография поднялась? или цены упали? Что у вас в башке? У нас страна вымирает ты как дятел носиш...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
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