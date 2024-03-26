Xiaomi обновила умные очки Mijia: улучшенный звук, 10 часов музыки и управление жестами.

Компания Xiaomi представила обновленную модель умных очков Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition. Новинка призвана стать альтернативой традиционным беспроводным наушникам.



Дизайн очков остался практически неизменным по сравнению с предыдущей версией. Они позволяют пользователям с близорукостью заменять линзы на корректирующие. Кроме того, очки отличаются легким весом и удобством в использовании.



Основные улучшения коснулись качества звука и времени автономной работы. Новые очки обеспечивают эффект погружения без необходимости использования наушников. Время воспроизведения музыки увеличено до 10 часов, телефонных разговоров - до 7 часов. В режиме ожидания батарея способна продержаться до недели.



Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Enjoy Edition оснащены несколькими микрофонами для повышения четкости звонков и сенсорными зонами на дужках для управления воспроизведением музыки, ответа на звонки и их завершения.



В Китае новинка поступила в продажу по цене 459 юаней (около 59 евро). Информации о выходе очков на мировой рынок пока нет.