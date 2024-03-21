Астрономы выяснили, что экзопланета WASP-12b через 3 млн лет столкнется со своей звездой, вызвав её вспышку.

Группа астрономов из Падуанского университета провела исследование экзопланеты WASP-12b, которая находится на расстоянии 1400 световых лет от Солнца. Согласно их выводам, через 3 миллиона лет эта планета, классифицируемая как "горячий Юпитер", столкнется со своей звездой и будет уничтожена.



WASP-12b была открыта в 2008 году и до 2018 года считалась самой горячей из известных экзопланет. Она обращается вокруг желтого карлика по чрезвычайно низкой орбите, совершая полный оборот примерно за земные сутки. Температура на ее поверхности достигает 2210°C. Гравитационные силы звезды настолько велики, что придают планете яйцевидную форму.



Ученые проанализировали 28 наблюдений за WASP-12b с 2010 по 2022 год и обнаружили, что время ее обращения вокруг звезды постоянно меняется. Они пришли к выводу, что это связано с явлением "приливного рассеяния" и высокой активностью самой звезды.



Руководитель исследования Пьетро Леонарди отметил, что согласно теории приливов, наблюдаемое рассеяние слишком сильно для звезды главной последовательности. Обычно такой эффект характерен для звезд, вступивших в фазу субгиганта. Однако результаты показали, что звезда WASP-12 все еще находится на главной последовательности.



Когда через 3 миллиона лет планета врежется в звезду, ожидается вспышка светимости, которая кратковременно сделает звезду в сотни раз ярче. Это событие, возможно, смогут наблюдать будущие поколения людей.



Полученные результаты могут указывать на то, что и другие планеты типа "горячий Юпитер" ждет подобная судьба. Сейчас Леонарди в сотрудничестве с Европейским космическим агентством использует спутник CHEOPS для изучения динамики орбит таких экзопланет.