Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Oracle и NVIDIA расширяют партнерство в области ИИ и цифрового суверенитета
Oracle и NVIDIA объединяют усилия для предоставления инновационных решений ИИ, обеспечивающих цифровой суверенитет клиентов по всему миру.

реклама

Компании Oracle и NVIDIA объявили о расширении своего сотрудничества с целью предоставления клиентам по всему миру продуктов и услуг, поддерживающих цифровой суверенитет и развитие искусственного интеллекта (ИИ). 

Согласно заявлению Oracle, новые решения будут основаны на интеграции корпоративного ИИ Oracle с платформой ИИ от NVIDIA. Клиенты смогут развернуть эти продукты и услуги в своих собственных центрах обработки данных, публичных облаках или облачных сервисах Oracle.

В рамках расширенного партнерства вычислительная платформа NVIDIA Grace Blackwell будет внедрена в сервисы OCI Supercluster и OCI Compute от Oracle для повышения производительности. Кроме того, Grace Blackwell будет добавлена в NVIDIA DGX Cloud, работающий на базе облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure.

Интеграция платформы Grace Blackwell направлена на удовлетворение растущего спроса клиентов на использование сложных моделей искусственного интеллекта. 

Ожидается, что представители правительственных органов и отраслевые эксперты обсудят революционный потенциал ИИ на предстоящем 5-м ежегодном саммите по искусственному интеллекту, организованном Клубом должностных лиц Потомака 21 марта.

#nvidia #инновации #производительность #oracle #облачные сервисы #центры обработки данных #облачные вычисления #исскуственный интеллект #цифровой суверенитет #партнерcтво
Источник: executivebiz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
11
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
7
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Мировой температурный рекорд в 60,1°C установлен в Рио-де-Жанейро
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
5
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
5
В Японии будет объявлен 6-миллиардный тендер на поставку материалов для производства чипов
+
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Новейший танк Северной Кореи М2020 является глубоко модернизированным советским танком Т-62
1
Qualcomm представила флагманскую модель процессора Snapdragon 8s Gen 3
+
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
В США протестировали новый дрон на макете российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М2"
1
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
27
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
50
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
14
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
104
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
139
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
24

Сейчас обсуждают

marketch
11:39
И таких переделов территорий с 93 года пруд пруди! Путин закладывает МИНЫ?!
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
marketch
11:38
В 2012 году между Чечней и Ингушетией вновь возникли разногласия по поводу административной границы. Кадыров заявил о необходимости пересмотра границ Сунженского района республики. Оба субъекта РФ соз...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
SlyBiBi
11:37
И не говори. Аффтар - безграмотный малолетний дрочер. За один только его "фрамрейт" можно (и нужно !) закидать ссаными тряпками...
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Сергей Анатолич
11:35
Люксембург, ну где же ты был раньше? Лишние 128 снарядов точно помогут украине дойти до урала!
Люксембург присоединился к закупке артиллерийских снарядов и дронов для Украины
-[]-
11:35
Чего римскими цифрами сыплешь, укропские закончились? )))
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
Chihonya
11:34
ну что ты такой злой, слющий да, человек старается, пишет познавательные статьи для нас дятлов, а ты....))))))))))))))) где шишоид, к креслу прилип с массажем одного места?))))
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
-[]-
11:32
Для укропов это дело привычное, они в твоих "невыдуманных историях" живут! )))
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
marketch
11:31
Владимир Путин подписал закон о создании нового субъекта федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-служ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Eppius
11:28
Они уже заслужили нападения на мой взгляд. Только у нас нет таких возможнойстей что пройтись по ним как в 1945.
Президент Польши: Россия наращивает военный потенциал и готовится к нападению на НАТО
marketch
11:27
Ты забыл, что в мире капстранами являются не только США и Европа. Полно нищебродских капиталистических стран. И где этот рай капиталистический? В Руанде? Или Гаити? В СССР индекс Джинни был самый низк...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем