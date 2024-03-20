Oracle и NVIDIA объединяют усилия для предоставления инновационных решений ИИ, обеспечивающих цифровой суверенитет клиентов по всему миру.

Компании Oracle и NVIDIA объявили о расширении своего сотрудничества с целью предоставления клиентам по всему миру продуктов и услуг, поддерживающих цифровой суверенитет и развитие искусственного интеллекта (ИИ).



Согласно заявлению Oracle, новые решения будут основаны на интеграции корпоративного ИИ Oracle с платформой ИИ от NVIDIA. Клиенты смогут развернуть эти продукты и услуги в своих собственных центрах обработки данных, публичных облаках или облачных сервисах Oracle.



В рамках расширенного партнерства вычислительная платформа NVIDIA Grace Blackwell будет внедрена в сервисы OCI Supercluster и OCI Compute от Oracle для повышения производительности. Кроме того, Grace Blackwell будет добавлена в NVIDIA DGX Cloud, работающий на базе облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure.



Интеграция платформы Grace Blackwell направлена на удовлетворение растущего спроса клиентов на использование сложных моделей искусственного интеллекта.



Ожидается, что представители правительственных органов и отраслевые эксперты обсудят революционный потенциал ИИ на предстоящем 5-м ежегодном саммите по искусственному интеллекту, организованном Клубом должностных лиц Потомака 21 марта.