Noctua представила чёрную версию компактного кулера NH-D12L. Идеально подходит для SFF-систем и серверных стоек 4U.

Компания Noctua объявила о выпуске процессорного кулера NH-D12L chromax.black - полностью чёрной версии уже существующей модели NH-D12L. Новый кулер отличается не только матовым чёрным покрытием, но и компактными размерами: его высота составляет всего 145 мм, что делает его подходящим для установки в тонкие компьютерные корпуса и серверные стойки высотой 4U.



NH-D12L, впервые представленный в 2022 году, является укороченной версией другого кулера Noctua - модели NH-U12A высотой 158 мм. Новинка обеспечивает сопоставимую с NH-U12A производительность, но подходит для корпусов с ограничением по высоте 145 мм. При этом NH-D12L оснащается только одним 120-мм вентилятором NF-A12x25 и имеет пять тепловых трубок вместо семи у NH-U12A, что несколько снижает эффективность охлаждения.



Версия chromax.black технически идентична оригинальному NH-D12L, отличаясь лишь популярным чёрным цветовым исполнением. Крепление SecuFirm 2 совместимо с сокетами AM4 и AM5 от AMD, LGA1700 и LGA1851 от Intel, включая поддержку будущих процессоров Arrow Lake. Кулер обеспечивает полную совместимость с модулями оперативной памяти, включая модели с высокими радиаторами.



Комплект поставки NH-D12L chromax.black включает фирменные аксессуары Noctua: отвёртку, термопасту NH-T1 и адаптер для снижения скорости вращения вентилятора. Крепление единственного 120-мм вентилятора к радиатору осуществляется без использования инструментов.



Рекомендованная стоимость Noctua NH-D12L chromax.black составляет $99 / €109. Несмотря на относительно высокую цену, кулер выделяется на фоне конкурентов своей компактностью и совместимостью с широким спектром малогабаритных корпусов, где зачастую даже 15 мм в высоту играют решающую роль.