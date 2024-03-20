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ZANTI
Noctua представила кулер NH-D12L chromax.black в чёрном цвете
Noctua представила чёрную версию компактного кулера NH-D12L. Идеально подходит для SFF-систем и серверных стоек 4U.

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Компания Noctua объявила о выпуске процессорного кулера NH-D12L chromax.black - полностью чёрной версии уже существующей модели NH-D12L. Новый кулер отличается не только матовым чёрным покрытием, но и компактными размерами: его высота составляет всего 145 мм, что делает его подходящим для установки в тонкие компьютерные корпуса и серверные стойки высотой 4U.

NH-D12L, впервые представленный в 2022 году, является укороченной версией другого кулера Noctua - модели NH-U12A высотой 158 мм. Новинка обеспечивает сопоставимую с NH-U12A производительность, но подходит для корпусов с ограничением по высоте 145 мм. При этом NH-D12L оснащается только одним 120-мм вентилятором NF-A12x25 и имеет пять тепловых трубок вместо семи у NH-U12A, что несколько снижает эффективность охлаждения.

Версия chromax.black технически идентична оригинальному NH-D12L, отличаясь лишь популярным чёрным цветовым исполнением. Крепление SecuFirm 2 совместимо с сокетами AM4 и AM5 от AMD, LGA1700 и LGA1851 от Intel, включая поддержку будущих процессоров Arrow Lake. Кулер обеспечивает полную совместимость с модулями оперативной памяти, включая модели с высокими радиаторами.

Комплект поставки NH-D12L chromax.black включает фирменные аксессуары Noctua: отвёртку, термопасту NH-T1 и адаптер для снижения скорости вращения вентилятора. Крепление единственного 120-мм вентилятора к радиатору осуществляется без использования инструментов.

Рекомендованная стоимость Noctua NH-D12L chromax.black составляет $99 / €109. Несмотря на относительно высокую цену, кулер выделяется на фоне конкурентов своей компактностью и совместимостью с широким спектром малогабаритных корпусов, где зачастую даже 15 мм в высоту играют решающую роль.

#процессор #охлаждение #noctua #кулер #производительность #сервер #sff #cpu cooler #chromax #компютер
Источник: anandtech.com
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