Инсайдер раскрыл впечатляющие характеристики Galaxy Z Flip6: мощный процессор, улучшенные экраны и камеры.

Согласно недавней утечке от инсайдера Anthony (@TheGalox) на платформе X, предстоящий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 получит ряд улучшений по сравнению с предыдущей моделью.

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По данным источника, Galaxy Z Flip6 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 SoC. Ожидается, что телефон получит увеличенный 3,9-дюймовый внешний экран и 6,7-дюймовый внутренний дисплей. Внешний экран может быть защищен покрытием Gorilla Glass Armor.



Кроме того, сообщается об улучшенном шарнире, оптимизированной внутренней компоновке и более эффективной системе охлаждения. Основная камера будет состоять из 50-мегапиксельного главного сенсора и 12-мегапиксельного вспомогательного.

Также ожидается, что Galaxy Z Flip6 получит до 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч, что является улучшением по сравнению с 8 ГБ ОЗУ и батареей на 3700 мАч у предшественника. Кроме того, Samsung может предложить до семи лет обновлений Android для этого устройства.

Предполагается, что Samsung представит Galaxy Z Flip6 вместе с Galaxy Z Fold6 в конце июля или начале августа на мероприятии Galaxy Unpacked, которое, по слухам, пройдет в Париже. Предыдущие утечки также указывали на обновленный дизайн Galaxy Z Fold6 и новые цветовые варианты, включая светло-голубой, светло-зеленый, серебристый и желтый.