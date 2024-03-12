Samsung анонсировала обновлённый планшет Galaxy Tab S6 Lite с улучшенным процессором и памятью. Новая модель 2024 года получит Android 14, стильный дизайн и привлекательную цену всего от 400 евро.



Компания Samsung планирует представить обновленную версию своего популярного бюджетного планшета Galaxy Tab S6 Lite в 2024 году. Об этом стало известно благодаря утекшей информации, опубликованной ресурсом WinFuture.



Согласно данным инсайдеров, новинка получит процессор Exynos 1280, 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Планшет будет работать на операционной системе Android 14.



Дисплей Galaxy Tab S6 Lite (2024) составит 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Также устройство оснастят 5 Мп фронтальной и 8 Мп основной камерами. Планшет поступит в продажу в двух версиях - с поддержкой Wi-Fi и сетей LTE.



Ожидается, что новинка получит аккумулятор емкостью 7040 мАч, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и USB Type-C. Стоимость базовой модели составит около 400 евро.



Точная дата анонса и начала продаж Galaxy Tab S6 Lite (2024) пока не сообщается. Согласно отчету, презентация планшета состоится в ближайшее время.