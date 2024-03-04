Samsung анонсирует новые 5G смартфоны среднего класса Galaxy A35 и A55 с тройными камерами, AMOLED дисплеями 120 Гц и производительными процессорами.

Как стало известно, компания Samsung планирует до конца марта представить две новые модели смартфонов среднего ценового сегмента - Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G.



По информации инсайдерского источника YTECHB, бюджетный Galaxy A35 5G получит 6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с вырезом под фронтальную камеру и частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана составит 1080 x 2340 пикселей.



Сердцем новинки станет процессор Exynos 1380, работающий в паре с 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки One UI 6.1 на базе новейшей ОС Android 14.



На задней панели разместится тройной фотомодуль в составе основной 50-мегапиксельной камеры, 8-мегапиксельного ультраширокоугольного и 5-мегапиксельного макрообъектива. Фронтальная камера составит 13 Мп.



Емкость аккумулятора новинки достигнет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка. Размеры корпуса - 161,7 x 78 x 8,2 мм при весе 209 г.



Galaxy A35 5G поступит в продажу в четырех цветовых исполнениях: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue и Awesome Lemon. Ориентировочные даты начала продаж и стоимость пока не называются.