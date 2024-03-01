Corsair выпустил долгожданные M75 и M75 Wireless - обновлённые версии культовой игровой мыши. Теперь доступны проводная и беспроводная модели с улучшенными характеристиками для настоящих геймеров.



Компания Corsair анонсировала выход обновленных версий популярной игровой мыши M75 - проводной M75 по цене 79.99 долларов и беспроводной M75 Wireless по цене 129.99 долларов.



Новинки сохранили узнаваемый дизайн, эргономичную форму и стильный RGB-подсвет, благодаря чему отлично лежат в руке и выглядят гармонично.



M75 весит 74 грамма, M75 Wireless - 89 грамм, что обеспечивает легкость и маневренность в быстрых онлайн-играх.



Мыши оснащены настраиваемыми кнопками, оптическим сенсором Marksman с разрешением 26 000 точек на дюйм и 100% PTFE ножками.



Фирменная технология Slipstream Wireless в M75 Wireless позволяет избежать задержек, а время автономной работы достигает 210 часов.



M75 и M75 Wireless уже поступили в продажу с 2-летней гарантией. Их можно приобрести на официальном сайте Corsair и у официальных дистрибьюторов.