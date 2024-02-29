Sony удивила геймеров неожиданным релизом обновления 4.91 для легендарной PlayStation 3, выпущенной 17 лет назад.

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Компания Sony удивила геймеров, выпустив 27 февраля новое обновление для игровой консоли PlayStation 3, которая была представлена на рынке 17 лет назад, в 2006 году.



Обновление получило номер 4.91 и весит всего 200 МБ. Оно не добавляет нового функционала, а сфокусировано на повышении производительности системы и стабильности её работы.



PlayStation 3 была чрезвычайно популярной консолью, которая определила целую эпоху в индустрии видеоигр. По всему миру было продано более 87 миллионов экземпляров PS3. У этой системы до сих пор есть преданные поклонники, несмотря на то, что большинство геймеров перешли на более новые консоли PS4 и PS5.



Главные улучшения в обновлении 4.91 направлены на повышение безопасности и стабильности работы PS3. Это критически важно, чтобы 17-летняя консоль оставалась надежной платформой для игр.



Выпуск очередного обновления для PlayStation 3 - это не только технические доработки. Это символичный жест, демонстрирующий, что Sony продолжает поддерживать легендарную консоль и признавать её историческое значение для индустрии видеоигр.



Пока неизвестно, станет ли обновление 4.91 последним для PlayStation 3 или Sony планирует выпускать для неё новые версии программного обеспечения и в будущем.